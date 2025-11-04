إعلان

8 نوفمبر محاكمة ملاكم في واقعة التعدي على أسرة بالشيخ زايد

كتب _ صابر المحلاوي:

08:34 م 04/11/2025

محاكمة ملاكم في واقعة التعدي على أسرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحال المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر "ملاكم" متهم بالمشاركة في الاعتداء على أسرة أمام نادي بيفرلي هيلز إلى محكمة الجنح.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد للمتهم تهمة الضرب للمجني عليه ما تسبب في إصابته بعدة إصابات بالوجه.

من جانبها حددت المحكمة المختصة جلسة 8 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات المحاكمة.

يأتي ذلك بعدما نسخت النيابة صورة من التحقيقات في قضية دهس رجل أعمال لطالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد حيث قررت إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بينما أحيل نجله إلى محكمة الجنح بتهمة الضرب.

وأنهت النيابة التحقيقات التي احتوت على تفريغ كاميرات المراقبة للحظة دهس المتهم للمجني عليهم ما تسبب في إصابتهم بعدة إصابات مختلفة بين كسور وجروح متفرقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ زايد محاكمة ملاكم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم