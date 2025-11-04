8 نوفمبر محاكمة ملاكم في واقعة التعدي على أسرة بالشيخ زايد

محاكمة ملاكم في واقعة التعدي على أسرة

أحال المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر "ملاكم" متهم بالمشاركة في الاعتداء على أسرة أمام نادي بيفرلي هيلز إلى محكمة الجنح.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد للمتهم تهمة الضرب للمجني عليه ما تسبب في إصابته بعدة إصابات بالوجه.

من جانبها حددت المحكمة المختصة جلسة 8 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات المحاكمة.

يأتي ذلك بعدما نسخت النيابة صورة من التحقيقات في قضية دهس رجل أعمال لطالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد حيث قررت إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بينما أحيل نجله إلى محكمة الجنح بتهمة الضرب.

وأنهت النيابة التحقيقات التي احتوت على تفريغ كاميرات المراقبة للحظة دهس المتهم للمجني عليهم ما تسبب في إصابتهم بعدة إصابات مختلفة بين كسور وجروح متفرقة.