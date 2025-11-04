غلق محور 3 يوليو كليا لمدة 15 يوما

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق كلي لامتداد كوبرى شمال طرة أعلى طريق كورنيش النيل بجوار دار الأشغال العسكرية لمدة 15 يوما؛ لاستكمال الأعمال الإنشائية لمحور 3 يوليو.

يبدأ الغلق غدا الأربعاء والعمل من الساعة 12.05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحا الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

🔸 القادم من مناطق حلوان اتجاه مناطق المعادى يسلك يميناً مطلع كوبرى شمال طرة فالدوران والعودة من المآوى الدورانى بعد كوبرى شمال طرة والعودة إتجاه محور كورنيش النيل مرة أخرى إتجاه مناطق المعادى.

🔸 القادم من مناطق المعادى اتجاه مناطق حلوان يسلك أسفل جسم كوبرى 3 يوليو بعرض لا يقل عن 4 أمتار والعودة مرة أخرى لمحور الكورنيش إتجاه مناطق حلوان.

إدارة المرور عينت الخدمات المرورية اللازمة ونسقت مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.