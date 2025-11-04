إعلان

غلق محور 3 يوليو كليا لمدة 15 يوما

كتب : مصراوي

07:33 م 04/11/2025

تحويلات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق كلي لامتداد كوبرى شمال طرة أعلى طريق كورنيش النيل بجوار دار الأشغال العسكرية لمدة 15 يوما؛ لاستكمال الأعمال الإنشائية لمحور 3 يوليو.

يبدأ الغلق غدا الأربعاء والعمل من الساعة 12.05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحا الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

🔸 القادم من مناطق حلوان اتجاه مناطق المعادى يسلك يميناً مطلع كوبرى شمال طرة فالدوران والعودة من المآوى الدورانى بعد كوبرى شمال طرة والعودة إتجاه محور كورنيش النيل مرة أخرى إتجاه مناطق المعادى.

🔸 القادم من مناطق المعادى اتجاه مناطق حلوان يسلك أسفل جسم كوبرى 3 يوليو بعرض لا يقل عن 4 أمتار والعودة مرة أخرى لمحور الكورنيش إتجاه مناطق حلوان.

إدارة المرور عينت الخدمات المرورية اللازمة ونسقت مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحويلات مرورية القاهرة مرور القاهرة محور 3 يوليو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟