واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الاستباقية لمواجهة البؤر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية، وتمكنت من ضبط عناصر خطيرة متورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

تفاصيل الضبطيات

أكدت معلومات وتحريات قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط العناصر الإجرامية في جلب كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا للاتجار بها.

المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف البؤر الإجرامية، وأمكن ضبط المتهمين بحوزتهم أكثر من 1.4 طن من المواد المخدرة المتنوعة تشمل: حشيش، هيروين، أفيون، وأيس، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وطبنجة. وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بأكثر من 113 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

اقرأ أيضًا

بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل

الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

المحكمة في حيثيات الحكم على "أم مكة": وقف تنفيذ العقوبة بسبب ظروفها الأسرية