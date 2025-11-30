ضبط 23 شخصًا افترشوا الطريق للتسول وتعاطي المواد المخدرة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور مصحوب بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يفترشون الطريق ويستجدون المارة ويتعاطون المواد المخدرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

ونفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة موسعة استهدفت المنطقة المشار إليها، أسفرت عن ضبط 18 شخصًا لقيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة.

كما ضُبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بالإضافة إلى ضبط شخصين آخرين بحوزتهم مواد مخدرة بقصد التعاطي.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

