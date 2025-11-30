كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص مستخدمين أسلحة بيضاء في منطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص تبيّن أنه بتاريخ 27 الجاري، تلقى قسم شرطة ثانِ المنتزه بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول (شخصين)، وطرف ثانٍ (ثلاثة أشخاص)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، حيث تبادلوا السب والضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا خشبية، دون وقوع إصابات، وذلك بسبب خلافات بين الجيران.

وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وعُثر بحوزتهم على ثلاثة أسلحة بيضاء وعصا خشبية.

وبمواجهتهم أقرّوا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بسبب الخلافات القائمة بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.