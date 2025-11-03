أبرزها بورسعيد.. الداخلية تُجري قرعة الحج في 6 محافظات اليوم (تفاصيل)

كتب– أحمد أبو النجا:

تُجرى، اليوم الإثنين، فعاليات قرعة الحج بمديريات أمن البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، وجنوب سيناء، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لإجراء قرعة الحج على مستوى جميع مديريات الأمن لموسم الحج لعام 1447هـ / 2026م.

وشهدت مقار مديريات الأمن منذ صباح اليوم توافد أعداد كبيرة من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج وأسرهم، وسط استعدادات مكثفة من أجهزة الوزارة لتوفير أجواء منظمة وهادئة، مع تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان الشفافية الكاملة في عملية السحب الإلكتروني للأسماء الفائزة.

ويحضر فعاليات القرعة عدد من القيادات الأمنية وممثلي الجهات التنفيذية والشعبية، حيث تُعلن أسماء الفائزين أمام الحضور مباشرة، وسط فرحة عارمة من الأسر التي حالفها الحظ بالفوز في القرعة.

وأكد مصدر أمني حرص وزارة الداخلية على تسهيل جميع مراحل موسم الحج للمواطنين، بدءًا من عملية التقديم وحتى السفر إلى الأراضي المقدسة، موضحًا أن قرعة اليوم تأتي ضمن المرحلة الأولى من جدول القرعات التي ستُستكمل تباعًا في باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة.