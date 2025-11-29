ضبط سائق تسبب في مصرع طالبة وإصابة شقيقتها بالبدرشين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق لحظة اصطدام قائد سيارة ميكروباص بفتاتين في الجيزة، ما أسفر عن وفاة إحداهما وإصابة الأخرى.

وبالفحص تبين أن مركز شرطة البدرشين تلقى بلاغًا باصطدام سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية بطالبتين أثناء عبورهما الطريق بأحد شوارع المركز، مما أدى لوفاة طالبة، وإصابة الأخرى بكدمات وسحجات متفرقة.

وعلى الفور، تمكنت القوات من ضبط السيارة وقائدها في حينه، وتبين أنه سائق لا يحمل أي تراخيص، ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.