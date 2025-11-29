تفاصيل هجوم كلب شرس على لاعب ناشئ داخل فيلا بالجيزة

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في حادث هجوم كلب شرس على ناشئ كرة السلة بنادي الزمالك أثناء خروجه من درس خصوصي داخل فيلا بمنطقة حدائق الأهرام.

وطلبت النيابة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والاستماع لأقوال والد الطفل والشهود الذين حضروا الحادث، واستعلام الجهات الطبية عن حالة المصاب للتأكد من طبيعة إصاباته ودرجة خطورتها، بالإضافة إلى تحديد موقع الكلب والتحفظ عليه.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من والد الطفل مالك أحمد رشدي، 13 سنة، طالب في المرحلة الإعدادية ولاعب كرة سلة بنادي الزمالك، يفيد بتعرض نجله لهجوم كلب شرس أثناء خروجه من درس خصوصي داخل فيلا بمنطقة حدائق الأهرام، ما أدى لإصابته بجروح وكدمات متعددة وقطع جزئي في اليد والكتف.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الواقعة للمعاينة، وتم التحفظ على حارس الفيلا لاستجوابه حول الواقعة.

وكشف والد الطفل في التحقيقات أن نجله نقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي ثم إلى مستشفى 6 أكتوبر الجامعي، حيث تبين وجود قطع جزئي في اليد، وكدمات وجروح متفرقة، وقطع في الكتف قد يؤثر على مستقبله الرياضي كلاعب كرة سلة، مؤكدا أن تدخل أحد سائقي الدليفرى حال دون وقوع إصابات أكثر خطورة.

وأظهرت التحريات أن الكلب سبق وأن عض زميل الطفل قبل ثلاثة أشهر، فيما أشار الجيران إلى شكاوى متكررة بسبب سلوك الكلب العدواني وإثارته الرعب بين الأطفال في المنطقة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في البلاغ، وجارٍ استكمال استدعاء كافة الأطراف ذات الصلة، وتحديد المسؤولية الجنائية تجاه صاحب الفيلا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك ضبط الكلب والتأكد من مدى التزام السكان بقواعد تربية الحيوانات المفترسة داخل الكمباوندات والمناطق السكنية.