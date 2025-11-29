أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض يعكس التنسيق بين أجهزة الدولة ويضمن بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الطبي، مع صون حقوق المرضى.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية"، شارك فيها كبار المسؤولين في الصحة والقضاء والتعليم العالي ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية.

وأوضح النائب العام أن التشريع يجمع بين الممارسة العملية والعلوم الطبية، ويعتمد على الاستعانة بالخبرات الفنية لضمان سلامة الإجراءات، مع التأكيد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم.

وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية يمثل ضمانة لحماية حقوق المرضى، ويعمل كذراع فنية معاونة للعدالة، تفصل علمياً في الوقائع قبل أي تحرك جنائي أو مدني، وتسهم في تسوية النزاعات بسرعة دون الإضرار بالمنظومة الصحية.

وأضاف أن القانون يحقق التوازن بين حق المريض في الرعاية الطبية وحماية حقوق الأطباء، ويعزز مكانة مصر الإقليمية في القطاع الطبي، ويضمن استمرار وتطوير الخدمات الصحية بشكل آمن وعادل.

