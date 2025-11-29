"كنت بتسلى".. الحكم على اليوتيوبر محمد عبدالعاطي اليوم

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها على اليوتيوبر محمد عبدالعاطي، في اتهامه بنشر وبث محتوى مرئي عبر قناته على موقع "يوتيوب" يتضمن مشاهد وألفاظًا خادشة للحياء العام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع البلوجر محمد عبد العاطي، المتهم بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مفاجآت جديدة في أقواله، حيث أكد أنه لم يقصد خدش الحياء أو الإساءة لأي شخص، وأن المقاطع محل الاتهام كانت بهدف الترفيه فقط.

وأوضح المتهم في التحقيقات أنه كان يقوم بتغطية الألفاظ الخارجة ظنًا منه أن ذلك يجعل المحتوى مقبولًا وغير مخالف، ولم يكن يعلم أن هذا التصرف يمكن أن يُعتبر خادشًا للحياء أو يُعاقب عليه القانون.

وأشار عبد العاطي إلى أن فكرة البرنامج في البداية كانت على سبيل التسلية فقط، وتتراوح مدة الحلقة ما بين 3 دقائق وساعة، ومع مرور الوقت وانتشار المقاطع وازدياد المشاهدات، بدأ البرنامج يحقق له عوائد مادية تعتمد على عدد المشاهدات والإعلانات.

وأضاف أنه كان يعمل في شركة شقيقه المتخصصة في الدعاية والإعلان قبل أن يُنشئ قناته على موقع "يوتيوب"، والتي بدأ من خلالها تقديم برنامج "بودكاست مع كامل احترامي"، مشيرًا إلى أنه كان يسعى لتقديم محتوى ساخر لجذب المشاهدين دون أي نية للإساءة أو تجاوز الحدود القانونية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة البلوجر محمد عبد العاطي للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام والإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.