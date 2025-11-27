المحكمة تُلزم أحمد صلاح حسني بدفع تعويض 100 ألف جنيه عن حادث التجمع

ألزمت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، الفنان أحمد صلاح حسني، بدفع تعويض مادي 100 ألف جنيه، في الدعوى المدنية المقامة ضده ومقيدة برقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، بسبب حادث تصادم سيارته وتحطيم سيارة مواطن بالتجمع الخامس.

وقال المحامي رمضان أبو هندية إن الدعوى أقامها موكله المهندس محمد صالح، مطالبًا بتعويض مادي ومعنوي عما لحق به من أضرار جراء الواقعة محل النزاع، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الموعد المحدد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يناير 2024، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروري على كوبري أرابيلا بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.

وعقب الانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة يقودها الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة الموظف من الخلف، ما أسفر عن تلفيات كبيرة بالمركبة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.

