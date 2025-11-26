كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها لاعب بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي ومشرف أمن بمعهد وعامل بمقهى وشخص آخر، على خلفية تزوير أوراق رسمية مكّنت أحد الأشخاص من أداء الامتحانات بدلًا عن اللاعب داخل أحد المعاهد بمدينة أبو النمرس بالجيزة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة قد قررت حجز القضية للحكم في جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين الأربعة لحين النطق بالحكم.

وحصل مصراوي على نسخة من التحقيقات، والتي جاءت فيها أقوال رمضان صبحي على النحو التالي:

س: الاسم بالكامل؟ والسن والوظيفة؟

ج: رمضان صبحي رمضان أحمد، ٢٨ عامًا، أعمل لاعب كرة قدم.

س: ما ظروف نشأتك الاجتماعية تحديدا؟

ج: أنا نشأت في أسرة مكونة من أبويا الله يرحمه وأمي وإخواتى أخت شقيقة وأخين ثلاث بنات من والدى من زوجة تانية وأخ من والدتى من زوج آخر.

س: ما هو مؤهلك الدراسي تحديدا؟

ج: أنا حاصل على الثانوية العامة في عام ۲۰۱٦ تقريبا والتحقت بعد كده بأكثر من معهد لحد معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

س: في أى عام تحديدًا حصلت على مؤهل الثانوية العامة ؟

ج: عام ٢٠١٦ تقريبا.

س: ما هي جهة حصولك على ذلك المؤهل الدراسي؟

ج: من مدرسة الأندلس الثانوية في أرض اللوء - بولاق الدكرور.

س: هل التحقت بأى معاهد عقب حصولك على مؤهل الثانوية العامة؟

ج: أيوة أنا كنت مقيد بالمعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات "CIS" ومقره التجمع.

س: هل المعهد سالف البيان ذات التخصص لمعهد الفراعنة للسياحة؟

ج: لأ.. هو الاتنين مختلفين تقريبا وأنا معرفش تخصصهم إيه بالظبط.

س: هل قمت بالالتحاق بمعهد الفراعنة العالي للسياحة ؟

ج: أيوة

س: من أي المعاهد تحديدًا قمت بالتحويل للمعهد الفراعنة العالى للسياحة محل الواقعة؟

ج: أنا حولت من المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات "cis".

س: ما هو التخصص الخاص بالمعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات؟

ج: أنا مش عارف.

س: ما الذى يحول دون وقوفك على تخصص المعهد سالف الذكر؟

ج: لأني بعد الثانوية العامة سافرت إنجلترا وكنت مضطر أقيد في معهد وأنا مش عارف التخصص؛ لأنى الفترة كلها حوالى سنتين ونص مرحتش وبالتالي كان إجباري عليا أحول لمعهد تاني.

س:هل صدرت لك ثمة نتائج بالمعهد؟

ج: لأ.. لأني مرحتش غير مادة واحدة وهى مرة واحدة اللى رحت فيها المعهد وبعدين سافرت تانى.

س: هل استمريت بالدراسة والتحقت بالسنوات التاليات به تباعًا؟

ج لأ.. لأنى مرحتش غير مرة واحدة ومدخلتش غير مادة واحدة.

س: متى تحديدًا قمت بالتحويل من المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات "cls" بالتجمع للمعهد الفراعنة العالي للسياحة؟

ج: تقريبا عام ۲۰۱۹ أو ۲۰۲۰ وانضممت للفرقة الأولى.

س: هل انتظمت بالدراسة فى معهد الفراعنة العالى للسياحة؟

ج: المفروض أني مقيد بس أنا مرحتش ولا مرة.

س: هل انتظمت في أداء الامتحانات والمطلوب منك بصفتك طالب به شأنك شأن أي طالب مقيد بذات المعهد ؟

ج: أنا مرحتش ولا مرة ولا أعرف طريقه فين.

وكانت جلسة أمس شهدت استمرار الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حيث جدد محامي رمضان صبحي نفي موكله أي علم بتفاصيل واقعة التزوير، مؤكدًا أن اللاعب كان يحوّل أموالاً للمتهم الرابع الهارب “طارق” للحصول على شهادة إثبات قيد فقط دون أي ترتيب للامتحانات، وأن الكراسات المحرزة غير ممهورة بختم رسمي أو شعار الجمهورية، وهو ما يضعف توافر ركن التزوير القانوني.

يأتي ذلك بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين وهم: رمضان صبحي، يوسف م س ي، محمد إ ع ع، وطارق م م ص، لاتهامهم بالتزوير ونسب توقيعات مزورة للمتهم الثالث لإثبات حضوره وأدائه الامتحانات على خلاف الحقيقة.