24 متهماً أمام المحكمة في قضية "خلية مدينة نصر"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، محاكمة 24 متهماً في القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلامياً بـ"خلية مدينة نصر".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب

أسندت النيابة للمتهم الأول وآخرين تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلم الاجتماعي.

كما نسبت لباقي المتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما واجه آخرون اتهامات بتمويل الإرهاب.

