الداخلية تكشف حقيق شراء أصوات الناخبين لصالح مرشح بالزاوية الحمراء
كتب : محمود الشوربجي
05:18 م 24/11/2025
المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحب الحساب بوجود تلاعب وشراء أصوات الناخبين لصالح أحد مرشحي مجلس النواب بالقاهرة.
وأضافت الوزارة في بيان لها، بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين أمام إحدى اللجان بدائرة القسم.
بإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (شقيق أحد المرشحين) وطرف ثان (موظفان "أحدهما مصاب بسحجات بالجسم") تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث إصابة أحدهم المنوه عنها، وذلك حال سيرهم أمام إحدى اللجان الإنتخابية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.