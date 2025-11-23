قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، إن المحكمة الإدارية العليا بدأت بالفعل فحص 251 طعنًا انتخابيًا قُدمت عقب انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن المحكمة لا تنظر الطعون إلا إذا تبيّن وجود مخالفات مؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.

وأوضح القرماني، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن إجراءات نظر الطعون تبدأ بإخطار المرشح بموعد الجلسة خلال 24 ساعة، ليقوم بتقديم مستنداته خلال الـ24 ساعة التالية. وأضاف أن المحكمة ليست مُقيّدة بمدة معينة للفصل، لكنها تتعامل مع هذه القضايا على وجه السرعة.

أنواع الطعون على انتخابات مجلس النواب

وأشار إلى أن الطعون تنقسم إلى نوعين: طعون تقدّمها الهيئة الوطنية للانتخابات إذا رصدت مخالفة جسيمة، وطعون يقدّمها المترشح نفسه عند اكتشاف أخطاء مؤثرة، وتبدأ من اللجنة الفرعية ثم العامة وصولًا إلى الإدارية العليا.

وأكد القرماني أن قرار إلغاء الانتخابات في 19 دائرة صدر من الهيئة الوطنية للانتخابات وهو قرار نهائي، بينما تخضع الطعون الجاري فحصها حاليًا للدراسة كلٌّ على حدة، وقد تُقبل أو تُرفض وفقًا لطبيعة المخالفات المثبتة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إلغاء نتائج التصويت في 19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد رصد خروقات أثرت على سلامة العملية الانتخابية، مع تحديد موعد جديد لإعادة التصويت في هذه الدوائر.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، إن المخالفات شملت عدم تسليم محاضر حصر الأصوات للمرشحين أو مندوبيهم، إضافة إلى وجود تفاوت في الأعداد بين اللجان الفرعية والعامة في 7 محافظات.