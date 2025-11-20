مصرع شخص مجهول الهوية دهسًا بقصر النيل

تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة صدم أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم قصر النيل، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.



وبالفحص تبين أن الضحية مجهول الهوية ولا يحمل أي متعلقات شخصية، وأنه اختل توازنه وسقط على الطريق قبل أن تصدمه السيارة، فيما فر قائدها هاربًا من موقع الحادث.



وبتكثيف التحريات، تم تحديد السيارة وقائدها، وهو عامل مقيم بالجيزة، واعترف بارتكاب الحادث مبررًا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية.



إجراءات قانونية والتحفظ على السيارة



تم التحفظ على السيارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، لضمان استكمال التحقيقات ومعاقبته وفق القانون.



