كتب– صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 53 متهمًا في القضية رقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية القطامية"، لجلسة 24 ديسمبر.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات أخرى، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الثالث والخمسين انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما نسبت إليهم النيابة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، من خلال إمداد الجماعة بالأموال مع علمهم باستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.