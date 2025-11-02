اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين في قضية "داعش الدرب الأحمر"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش الدرب الأحمر".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا خلال الفترة من عام 2016 وحتى 6 مارس 2023 قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، فيما وُجه إلى المتهم الثالث اتهام بحيازة سلاح أبيض “خنجر” دون ترخيص.