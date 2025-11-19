محاكمة 56 متهماً في قضية "خلية التجمع" اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 56 متهماً في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع.

وتتضمن الاتهامات الموجهة للمتهمين تولي بعضهم قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما شملت الاتهامات على باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعضهم تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بما يعكس خطورة النشاطات التي قامت بها هذه الجماعة، بحسب أمر الإحالة.

