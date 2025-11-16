كتب- أحمد عادل:

شهدت جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى" الاستماع إلى شهادة الشاهد الأول، مأمور الضبط القضائي.

وسأل دفاع المتهم الثالث الشاهد داخل الجلسة: "هل أثبت في محاضر الضبط أو التحريات أي محادثات أو زيارات تؤكد تورط المتهم الثالث في القضية؟".

كما وجه دفاع سارة خليفة عدة أسئلة للضابط القائم على الضبط:

ما النشاط الإجرامي الذي قامت به موكلتي للاشتباه بها؟

هل قمت بمراقبة المتهمين كل على حدة أم جميعهم معًا؟

هل يوجد دفتر لتسجيل بيانات المصدر السري؟

كيف تأكدت من عدم وجود خلافات بين المصدر السري وموكلتي؟

وعلّق الشاهد الأول على جميع الأسئلة قائلاً أمام هيئة المحكمة: "متمسك بشهادتي في تحقيقات النيابة."

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دور المنتجة الفنية "سارة خليفة" في القضية، حيث تبين أنها المسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عمل المتهمين واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم السابع "محمد خليفة" يعد أحد المسؤولين عن تصنيع المواد المخدرة وفق الطريقة التي تلقاها من المتهمين من الأول حتى الثالث.

وتابعت التحقيقات أن "محمد خليفة" والمتهمين الخامس والسادس كانوا مسؤولين عن إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، وتقديمها إلى متعاطين لقياس مدى تأثيرها، بالإضافة إلى تعبئتها وتخزينها داخل الوحدة السكنية التي استأجرها الأخير.

كما كشفت التحقيقات عن علاقة ارتباط بين المتهمة "سارة خليفة" وأحد مؤسسي التشكيل العصابي، حيث أقرت خلال استجوابها بأنها تعرفت عليه داخل عيادة التجميل التابعة لها أثناء حصوله على جلسة تجميلية. وأوضحت المتهمة أنه ادّعى عمله في مجال المقاولات وممارسته الرياضة، وظهر أمامها بمظهر الشخص الطبيعي المنخرط في الحياة الاجتماعية، ثم أخبرها لاحقًا بإعجابه بها وارتبطا عاطفيًا. واستمرت العلاقة عدة أشهر قبل أن تشعر بتغيّر سلوكه ومحاولته فرض سيطرته عليها، مما دفعها للابتعاد عنه، إلا أنه استمر في ملاحقتها عقب ارتباطها رسميًا بشخص آخر.

وبفحص هاتف المتهمة، عُثر على مقاطع مسجلة داخل تطبيق لحفظ الوسائط، تضمنت مشاهد اعتداء على شخص داخل منزلها، وأقرت المتهمة أن التصوير تم داخل غرفة نومها، وأن الصوت النسائي الظاهر في أحد المقاطع يعود لها.

وأضافت "سارة خليفة" أن الشخص الظاهر في المقاطع كان يعمل لديها سابقًا كسائق، وأن خلافات مادية نشبت بينه وبين آخرين أدت إلى وقوع مشادات داخل منزلها بعد دخوله الشقة دون علمها مستغلًا حيازته مفتاح الشقة أثناء سفرها، قبل أن تتطور الواقعة وصولًا إلى تصوير تلك المقاطع محل الضبط.

