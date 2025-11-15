المرور يضبط 159 ألف مخالفة ويكشف 65 حالة مخدرات في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور بكافة محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 158.953 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، ارتكاب مخالفات الموقف العشوائي، استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.243 سائقًا، وأسفر الفحص عن إيجابية 62 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وكثفت الوزارة أيضًا حملاتها في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 661 مخالفة مرورية تشمل تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص والأمن والمتانة. وتم فحص 92 سائقًا تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.