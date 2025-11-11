فيديو صادم يهز جسر السويس والضحية قاصر.. ماذا حدث؟

في مشهد قصير لكنه صادم، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتجاوز 20 ثانية، قلب الأجواء في منطقة جسر السويس، وأثار حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا. الفيديو يظهر شابًا يوقف فتاة عند مدخل عقار، قبل أن تتدخل مرافقته لتصفعها على وجهها بشكل مفاجئ.

بدأت الأحداث كما لو كانت لحظة عابرة، نحو الثالثة فجرا، فتاة في مدخل العمارة، يقترب منها الشاب فجأة، وحاولت الصمود والرد على ما حدث، لكنها فوجئت بدفعه لها بقوة، ما أدى إلى اصطدامها بمرآة مدخل العمارة وسقوطها على الأرض مغشياً عليها.

اللحظة المرعبة لم تنتهِ بمجرد سقوط الفتاة، فقد أثارت صرخات الجيران والمارة الذين شاهدوا الواقعة فزعًا كبيرًا. تحرك البعض فورًا لتقديم المساعدة، بينما أسرع آخرون بإبلاغ الجهات الأمنية لإنقاذ الضحية وتحديد مرتكبي الحادث.

باشرت أجهزة الأمن بالقاهرة التحقيق في الواقعة. ورصدت التحريات الأولية مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تمهيدا لتحديد هوية الشاب والفتاة المتورطين في الاعتداء.