قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في حادث الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو

قررت محكمة الجنح بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو، ومصور الفيديو بتهمة التشهير، لجلسة 24 نوفمبر الجاري.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه على الطريق إلى المحاكمة الجنائية. وأكدت أن نشر أي صور أو مقاطع فيديو لشخص دون موافقته يعد جريمة جنائية، خصوصا إذا كان المحتوى المنشور ينتهك الخصوصية، حتى لو تضمن ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، وفي هذه الحالة يجب الإبلاغ للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وقد وفرت النيابة منافذ رسمية لتلقي البلاغات.

وجددت النيابة العامة دعوتها للمواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل، والإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية، حرصا على تطبيق أحكام القانون وصونا لقيم المجتمع وضمانا لسير العدالة.

وكانت النيابة قد استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات برفقة آخر فعلًا مخلا أثناء استقلالهما مركبة بالطريق العام، ونسب إليه نشر المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما استجوبت النيابة المتهمين الذين تعدوا على مصور المقطع وأتلفوا سيارته، فأقروا أنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعض المشروبات الكحولية، شاهدوا القائم بتصوير المقطع، فاستوقفه أحدهم واعترض طريقه وتعدوا عليه بالضرب، محدثين تلفيات بسيارته.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

