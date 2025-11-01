إعلان

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:42 ص 01/11/2025

مبلغ مالي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تُسهم في الإضرار بالاقتصاد القومي.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بلغت قيمتها نحو 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار مواصلة الجهود الحثيثة لحماية الاقتصاد الوطني وضبط الأنشطة المالية غير المشروعة.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي العملات الأجنبية

