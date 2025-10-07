الأمن يكشف ملابسات فيديو صادم بالقليوبية

تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص يعتدي على طفل بالضرب في محافظة القليوبية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تلقى قسم شرطة الخصوص بالقليوبية بلاغًا من سائق وابنه، مقيمين بدائرة القسم، بتضررهما من أحد الأشخاص مقيم بذات العنوان وتم ضبطه لقيامه بالتعدي على الطفل بالضرب وإحداث إصابته.

وأوضحت التحريات أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.