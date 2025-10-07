إعلان

الأمن يكشف ملابسات فيديو صادم بالقليوبية

كتب : مصراوي

11:44 م 07/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص يعتدي على طفل بالضرب في محافظة القليوبية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تلقى قسم شرطة الخصوص بالقليوبية بلاغًا من سائق وابنه، مقيمين بدائرة القسم، بتضررهما من أحد الأشخاص مقيم بذات العنوان وتم ضبطه لقيامه بالتعدي على الطفل بالضرب وإحداث إصابته.

وأوضحت التحريات أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المتهم اعتداء ضرب طفل القليوبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان