كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين قائد مركبة "توك توك" وقائد سيارة ملاكي، وقيام الأول بالتعدي عليه وإحداث تلفيات بسيارته بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها الظاهر في مقطع الفيديو، وتبيّن إصابته بسحجات متفرقة.

وبمواجهته، أقرّ بأنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الطالبية حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة بسبب خلاف على أولوية المرور، وأثناء قيام الأخير بتصويره حاول منعه، إلا أنه فوجئ بقيامه بالاصطدام به، ما أسفر عن إصابته وإحداث تلفيات بشاشة هاتفه المحمول، ثم لاذ بالفرار.

وباستدعاء القائم على التصوير، تبيّن أنه مقيم بدائرة القسم، وهو قائد ومالك السيارة الملاكي (منتهية التراخيص – بها تلفيات محددة)، وبسؤاله أيد ما سبق، وأوضح أنه قام بالتصوير لإثبات حقه.

تم التحفظ على السيارة ومركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.