كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من خطورة على استقرار الاقتصاد القومي.



وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني.