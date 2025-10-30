إعلان

لهو أطفال ينتهي بمحاولة ذبح عامل في خناقة جيران بأبو كبير (فيديو)

كتب : رمضان يونس

06:26 م 30/10/2025

خناقة جيران أبو كبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا نشوب مشاجرة ومصابين في أبو كبير بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 الجارى، تبلغ لمركز شرطة أبو كبير بالشرقية بنشوب مشاجرة بين طرف أول: عامل "مصاب بجرح قطعى بالرقبة" تم حجزه بالمستشفى، وطرف ثانى: عامل خردة "مصاب بجرح بالرأس" وزوجته "تم ضبطهما"، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض تسببوا في إحداث إصابات بالغة بسبب خلافات حول لهو الأطفال.

تحفظت القوات على السلاح الأبيض المستخدم فى واقعة التعدى، وبمواجهة الطرف الثانى اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

OKHRM [DVHK HF fdv ناقة جيران ابو كبير ناقة الشرقية لداخلية بو كبير لهو أطفال ينتهي بمحاولةذبح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟