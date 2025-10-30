لهو أطفال ينتهي بمحاولة ذبح عامل في خناقة جيران بأبو كبير (فيديو)

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا نشوب مشاجرة ومصابين في أبو كبير بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 الجارى، تبلغ لمركز شرطة أبو كبير بالشرقية بنشوب مشاجرة بين طرف أول: عامل "مصاب بجرح قطعى بالرقبة" تم حجزه بالمستشفى، وطرف ثانى: عامل خردة "مصاب بجرح بالرأس" وزوجته "تم ضبطهما"، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض تسببوا في إحداث إصابات بالغة بسبب خلافات حول لهو الأطفال.

تحفظت القوات على السلاح الأبيض المستخدم فى واقعة التعدى، وبمواجهة الطرف الثانى اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.