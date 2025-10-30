قال المحامي تامر رشاد، دفاع البلوجر "سوزي الأردنية"، إن النيابة العامة قررت إحالة موكلته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه.

وكانت جهات التحقيق، أسندت البلوجر مريم أيمن والمعروفة بـ"سوزي الأردنية" تهمة غسل 15 مليون جنيه المتحصلة عليها من نشاطها الإجرامي بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وكانت محكمة بالقاهرة الاقتصادية، عاقبت البلوجر سوزي الأردنية بالحبس لمدة سنة، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التعدي على القيم الأسرية.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح الاقتصادية، والمتهمة فيها البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية".

وقال وكيل النائب العام خلال المرافعة إن المتهمة سعت من خلال نشر تلك الفيديوهات إلى تحقيق شهرة زائفة وثراء سريع، قُدِّر بملايين الجنيهات، على حساب الشباب والأطفال وقيم المجتمع وثوابته.

وأضاف أن المتهمة حصلت على مكاسب مالية طائلة من أشخاص مجهولين "ذوي أفكار وأهداف خاصة"، محذرًا من خطورة هذا السلوك على الأمن المجتمعي، ومطالبًا بتطبيق مواد الاتهام بحقها تحقيقًا للردع العام حتى يكون الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه نشر الفُحش والإساءة لقيم المجتمع.