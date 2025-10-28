إعلان

"الأموال العامة" تداهم كيانا تعليميا مخالفا في القاهرة

كتب : مصراوي

07:22 م 28/10/2025

المتهمون

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام 3 أشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزتهم العديد من الملفات والشهادات والكارنيهات والاستمارات الخاصة بالكيان، جهاز حاسب آلى و3 هواتف محمولة بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى.

كيان تعليمي القاهرة مدينة نصر نصب احتيال

