بسبب نفقة ابنته.. نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة مدني القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها ببطلان الحجز الموقع على ممتلكاته.

وخلال الجلسة السابقة، طلب محمد رشوان، محامي اللاعب، التصريح باستخراج شهادة من إدارة الكمبوند الذي يقيم به موكله، تفيد بأن الوحدة السكنية محل الحجز مملوكة للشركة المالكة للكمبوند وليست مملوكة للاعب.

وأوضح الدفاع أن الشقة مؤجرة مفروشة لإبراهيم سعيد، ولا يمتلكها، مشيرًا إلى أن المنقولات التي شملها قرار الحجز تابعة أيضًا للشركة المالكة.

وتعود وقائع النزاع إلى الدعوى التي أقامتها طليقة اللاعب، والتي حملت رقم 25098 لسنة 2023، واتهمته فيها بالامتناع عن سداد المصروفات الدراسية لابنته "لي لي"، رغم إنذاره قانونيًا عدة مرات، مؤكدة أنه مقتدر ماديًا ويعمل في المجال الرياضي.