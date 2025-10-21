إعلان

"حفر نفق جوه الجامع".. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية

كشف تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات شروع مسجل خطر في سرقة مكتب بريد بالإسكندرية.

07:38 م 21/10/2025

المتهم

تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من مدير أحد مكاتب البريد بأنه حال توجهه للمكتب محل عمله اكتشف وجود فتحة بحائط مشترك بين المكتب ومسجد ملاصق له، وعدم وجود مسروقات.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بقنا حال تواجده بمحل إقامته، وبمواجهته أقر بأنه يتردد على شقيقته بالإسكندرية بشكل دورى، وبتاريخ 18 الجارى اختمرت فى ذهنه سرقة مكتب البريد محل الواقعة بأسلوب النقب.

وفى سبيل ذلك دلف للمسجد الملاصق لمكتب البريد، وانتظر حتى انصراف المصلين، وحفر باستخدام (مطرقة، أزميل) وإحداث فتحة بالحائط المشار إليه والدلوف للمكتب، إلا أنه لم يتمكن من السرقة لتشغيل صافرة الإنذار ذاتيًا، ولاذ بالهرب تاركا الأدوات المستخدمة فى الواقعة "تم ضبطها".

سرقة مكتب بريد مسجد الإسكندرية نفق

