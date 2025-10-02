إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الإخوان عن ضابطى الجيزة: قديم وسنلاحق مروجيه

كتب : رمضان يونس

08:18 م 02/10/2025

كشف مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على أحد المنابر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بالخارج المتضمن حوار بين فرد شرطة كان يعانى من ضغوط نفسية آنذاك وضابط بأحد الأقسام بمديرية أمن الجيزة "قديم" سبق تداوله خلال عام 2015، وتم إتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة حيال الواقعة فى حينه بما يتفق مع ثوابت الوزارة.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما اعتادت عليه الجماعة الإرهابية من التدليس على المواطنين ومحاولة خداعهم بالأخبار المفبركة وإعادة نشر فيديوهات قديمة واجتزائها عن مضمونها وتوقيت حدوثها والزعم بكونها حديثة، لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد بما يؤكد على إفلاسها بعد أن فشلت فى تضليل الرأى العام، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

الداخلية يديو ضابط الجيزة لإخوان ضليل الإخوان الامن

