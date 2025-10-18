القبض على عصابة سرقة شبابيك العقارات بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى بسرقة شبابيك سلم أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الشرقية). وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 9 شبابيك باستخدام مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية"، وبيع المسروقات لعميلهما "سيء النية" (تاجر خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية)، وتم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

تم التحفظ على مركبة التروسيكل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.