إعلان

القبض على عصابة سرقة شبابيك العقارات بالشرقية

كتب : علاء عمران

04:41 م 18/10/2025

عصابة سرقة شبابيك العقارات بالشرقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى بسرقة شبابيك سلم أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الشرقية). وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 9 شبابيك باستخدام مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية"، وبيع المسروقات لعميلهما "سيء النية" (تاجر خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية)، وتم ضبطه وأرشد عن المسروقات.
تم التحفظ على مركبة التروسيكل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
1

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سرقة شبابيك سلم قسم شرطة ثان العاشر من رمضان الشرقية عصابة سرقة شبابيك العقارات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر لمباراة الزمالك وديكيداها
الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة