إعلان

وكر مخدرات في مقابر الموتى.. نهاية "ديلر محطة الرمل" في قبضة المباحث

كتب : رمضان يونس

05:24 م 17/10/2025

وكر المخدرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على عاطل لقيامه باتخاذ إحدى مقابر قسم شرطة ثان الرمل وكرًا للاتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية.

وحدة المتابعة، رصدت منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص وآخرين باتخاذ إحدى المقابر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وكرا لتعاطي المواد المخدرة والإقامة بها.

تحريات المباحث، أكدت صحة الواقعة، و بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، بالإتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة محل الشكوى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض.

أمام رجال المباحث اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وكر مخدرات في مقابر الموتى لداخلية لإسكندرية حطة الرمل ثان اطل يرل الآيس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)