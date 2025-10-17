وكر مخدرات في مقابر الموتى.. نهاية "ديلر محطة الرمل" في قبضة المباحث

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على عاطل لقيامه باتخاذ إحدى مقابر قسم شرطة ثان الرمل وكرًا للاتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية.

وحدة المتابعة، رصدت منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص وآخرين باتخاذ إحدى المقابر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وكرا لتعاطي المواد المخدرة والإقامة بها.

تحريات المباحث، أكدت صحة الواقعة، و بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، بالإتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة محل الشكوى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض.

أمام رجال المباحث اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.