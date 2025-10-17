إعلان

الداخلية تواصل حملاتها على المخابز وتضبط 12 طن دقيق

كتب : مصراوي

12:10 م 17/10/2025

ضبط دقيق مدعم

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 12 طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

دقيق دقيق مدعم الداخلية جرائم التموين الأمن العام

