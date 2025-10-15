كتب - أحمد عادل:

وصلت الراقصة ليندا، المعروفة إعلاميًا بـ "راقصة الساحل الشمالي"، إلى مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لحضور أولى جلسات محاكمتها في القضية المتهمة فيها ببث محتوى خادش ومخل بالحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة المختصة قد حددت جلسة 15 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا، الشهيرة في منطقة الساحل الشمالي، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق في القاهرة قد قررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه الاتهام لها بنشر مقاطع فيديو وصور تتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة بثّت محتوى يتنافى مع الآداب العامة ويحرض على الفسق والفجور، فضلًا عن إساءتها إلى القيم الأسرية والمجتمعية المنصوص عليها في القانون.

وألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على المتهمة، عقب تداول مقاطع مصورة تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام وتعديًا على القيم والمبادئ الأسرية.

وكشفت التحريات أن المتهمة تعمدت إثارة الغرائز من خلال الرقص بملابس فاضحة، وبثّ محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاهد تحرض على الفسق والرذيلة، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مالية.