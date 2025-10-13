إعلان

تأجيل محاكمة 73 متهمًا في "خلية التجمع" الإرهابية لـ 17 ديسمبر

كتب : صابر المحلاوي

04:22 م 13/10/2025

المستشار وجدي عبد المنعم

كتب– صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الاثنين، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع الإرهابية"، لجلسة 17 ديسمبر المقبل للاطلاع.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، أن النيابة العامة أحالت 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية، من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.

مجمع محاكم بدر وجدي عبد المنعم خلية التجمع الإرهابية

