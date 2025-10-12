شهد طريق المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر حادثًا مؤلمًا، إثر انقلاب دراجة نارية كانت تقل أسرة كاملة مكوّنة من أب وأم وثلاثة أطفال.

الحادث الذي وقع أمام مول العرب في اتجاه ميدان جهينة أسفر عن إصابة جميع أفراد الأسرة الخمسة بإصابات متفرقة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الجهات الأمنية والمرورية انتقلت إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار الدراجة وإعادة حركة السير لطبيعتها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.