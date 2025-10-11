إعلان

القبض على شخص حرض سائق لودر بتدمير واجهات محال تجارية بقنا

كتب- صابر المحلاوي:

05:54 م 11/10/2025

القبض على شخص حرض سائق لودر بتدمير واجهات محال

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية بشأن قيام سائق لودر بإحداث تلفيات في واجهات عدد من المحال التجارية بمحافظة قنا.

بالفحص، تبيّن أنه بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، تلقى قسم شرطة قنا بلاغًا من ثلاثة من ملاك المحال التجارية الكائنة بدائرة القسم، أفادوا فيه بقيام أحد الأشخاص بتحريض سائق لودر على تدمير واجهات محالهم، نتيجة خلافات بينهم حول ملكية الأرض المقامة عليها تلك المحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المحرّض، وبمواجهته أقر بأنه اتفق مع سائق اللودر وأوهمه بأنه المالك الشرعي لتلك المحال، وأن هناك قرارًا بإزالتها "على خلاف الحقيقة".

كما تم ضبط سائق اللودر، الذي أيد ما جاء في أقوال المتهم الأول، وتم التحفظ على اللودر المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

