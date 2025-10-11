القبض على شخص حرض سائق لودر بتدمير واجهات محال تجارية بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية بشأن قيام سائق لودر بإحداث تلفيات في واجهات عدد من المحال التجارية بمحافظة قنا.

بالفحص، تبيّن أنه بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، تلقى قسم شرطة قنا بلاغًا من ثلاثة من ملاك المحال التجارية الكائنة بدائرة القسم، أفادوا فيه بقيام أحد الأشخاص بتحريض سائق لودر على تدمير واجهات محالهم، نتيجة خلافات بينهم حول ملكية الأرض المقامة عليها تلك المحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المحرّض، وبمواجهته أقر بأنه اتفق مع سائق اللودر وأوهمه بأنه المالك الشرعي لتلك المحال، وأن هناك قرارًا بإزالتها "على خلاف الحقيقة".

كما تم ضبط سائق اللودر، الذي أيد ما جاء في أقوال المتهم الأول، وتم التحفظ على اللودر المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.