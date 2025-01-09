قرار قضائي جديد في استئناف الشيخ "محمد أبو بكر" على حكم حبسه شهرين

كتب- أحمد عادل

قررت محكمة مستأنف الأقتصادية، حجز استنئناف الشيخ "محمد أبو بكر" على حكم حبسه شهرين، لاتهامه بسب الإعلامية "ميار الببلاوي"، لجلسة 4 فبراير، للحكم.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس الشيخ محمد أبو بكر لمدة شهرين مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه عن تهمة أخرى، بالإضافة إلى تعويض مؤقت قدره 50 ألف جنيه للإعلامية ميار الببلاوي.

في المقابل، قضت المحكمة بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه على خلفية اتهامها بسب وقذف الشيخ محمد أبو بكر.

خلفية القضية

أثارت الأزمة بين الإعلامية والشيخ جدلًا واسعًا، حيث نشب الخلاف إثر تعليق الشيخ على تصريحات إعلامية أدلت بها الببلاوي بشأن عودتها لزوجها بعد 11 طلقة دون محلل، مما أدى إلى تبادل الاتهامات بين الطرفين عبر حساباتهما الشخصية على "فيسبوك". تصاعدت الأمور إلى السب والقذف المتبادل، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة الطرفين للمحكمة الاقتصادية.

تفاصيل الجلسات السابقة

في أولى جلسات المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة لمرافعات دفاع الطرفين. تغيّب الشيخ محمد أبو بكر عن الجلسة، حيث كان يؤدي مناسك العمرة، فيما حضرت الإعلامية بصحبة نجلها ومحاميها، الذي قدم حافظة مستندات لدعم موقفها القانوني.

من جانبه، طالب دفاع الشيخ بتأجيل نظر القضية للاطلاع على مستندات جديدة، ودفع ببطلان الشكوى المقدمة ضد موكله، مؤكدًا أن الإعلامية استخدمت اسمًا مستعارًا "ميار الببلاوي"، في حين أن اسمها الحقيقي هو "منال محمد توفيق".

تصريحات ميار الببلاوي

صرحت ميار الببلاوي خلال حضورها جلسة المحاكمة بأنها لن تلجأ إلى الصلح مع الشيخ محمد أبو بكر، مشددة على أن الصلح يعني الاعتراف بصحة ما قيل عنها. كما أعربت عن تدهور حالتها النفسية منذ وقوع الحادث في رمضان الماضي، مؤكدة أن الأمر أثّر على نجلها بشكل كبير نتيجة تداول القضية على وسائل التواصل الاجتماعي.