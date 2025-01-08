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المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة سكنية فى أوسيم

05:53 م الأربعاء 08 يناير 2025

حريق شقة سكنية - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة أوسيم، عقب طلب النيابة العامة التقرير لبيان سبب الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أوسيم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق شقة سكنية المعمل الجنائي يعاين موقع حريق مديرية أمن الجيزة حريق داخل شقة في أوسيم
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