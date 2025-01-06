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ضبط 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

12:18 م الإثنين 06 يناير 2025

مخالفة مرورية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها؛ لتحقيق الانضباط المروري والحد من حوادث الطرق.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 35720 مخالفة مرورية متنوعة (688 مخالفة السير بدون تراخيص، و16 دراجة نارية مخالفة، و22102 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و8 مخالفات موقف عشوائي، و1271 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتؤكد أجهزة وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين.

مخالفات مرورية الإدارة العامة للمرور الانضباط المروري حوادث الطرق
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