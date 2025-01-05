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إصابة دبلوماسية وسائقها في حادث سيارة بالعاصمة الإدارية

11:36 ص الأحد 05 يناير 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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كتب– محمد شعبان:

أصيبت دبلوماسية بوزارة الخارجية وسائقها الخاص، إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف في العاصمة الإدارية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين في الحي الحكومي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن السيارة الملاكي، التي كانت تقل الدبلوماسية، اصطدمت بالرصيف أمام فندق الماسة.

أسفر الحادث عن إصابة الدبلوماسية وسائقها، وتم نقلهما إلى مستشفى العاصمة لتلقي العلاج اللازم.

إصابة دبلوماسية حادث سيارة العاصمة الإدارية
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