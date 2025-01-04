ضبط متهمين باقتحام سوبر ماركت وسرقته بالإكراه في قنا

كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة سرقة أحد المحال بالإكراه في قنا، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ تقدم به (مالك سوبر ماركت – مقيم بدائرة القسم)، بأنه أثناء وجود عامل في السوبر ماركت المملوك له، فوجئ بدخول (شخصين مجهولين، أحدهما يحمل سلاحًا ناريًا) قاما بالاستيلاء على (ماكينة تحويل رصيد – جهاز تابلت خاص بالمُبلغ) ولاذا بالفرار.

من خلال الفحص، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهما (عنصران إجراميان شديدا الخطورة، مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا).

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (بندقية آلية - بندقية خرطوش - كمية من مخدر الحشيش تزن 1.1 كيلوجرام – دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.