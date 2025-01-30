حسين لبيب يلجأ للشرطة بسبب "بن شرقي".. ما القصة؟

كتب - محمد شعبان:

وضعت صفقات الأهلي الشتوية مجلس إدارة غريمه التقليدي في مأزق، منصات السوشيال ميديا الزملكاوية شنت هجومًا لاذعًا على حسين لبيب وأعضاء المجلس المنتخب لكن الأمر وصل إلى الشرطة.

وسط موجة غضب عارمة انتابت جماهير الزمالك واتهام مجلس الإدارة بالتقاعس عن دعم فريق الكرة بإبرام صفقات قوية مقابل تعاقد غريمه التقليدي مع جناح الأبيض السابق أشرف بن شرقي التزم "لبيب" الصمت.

صمت "لبيب" لم يستمر طويلا، استفزته منشورات مشجع زملكاوي يدعى "أ.ا" -يقيم خارج مصر- اعتبرها بعيدة عن الروح الرياضية بل نوعًا من السب والقذف ليقرر الخروج عن صمته.

حسين لبيب حرر محضرًا بالجيزة اتهم فيه المشجع بالسب والقذف وأرفق صورة من الـ"بوستات" لكن المفاجأة أن المشكو في حقه يتواجد خارج "المحروسة" ويقيم في إحدى الدول العربية.

المشجع قابل محضر رئيس نادي الزمالك بطريقته الخاصة، سخر من تحرك "لبيب" معلقًا: "هو إنت في زيك إنت ومجلس شطار يا حبيبي" مضيفًا: "جدع يا حبييي جدع".

مشجع الزمالك رفض الدخول في حرب كلامية مع رئيس الزمالك مؤكدًا: "نكمل طريقنا ونضغط باقي 24 ساعه أنا كويس طول ما أنا في وسط إخواتي.. قصة ونشوفها بعدين".

الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد الشرقاوي أحالت المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم بالتنسيق مع مباحث تكنولوجيا المعلومات.