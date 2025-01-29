"قتلته وولعت في جثته عشان بيغير عليا".. ليلة مقتل نقاش على يد عشيقته في جرجا

كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية وقعت أحداثها بإحدى قرى مركز شرطة جرجا في سوهاج، حين أقبلت سيدة على قتل عشيقها وإضرام النيران في جثته لإخفاء معالم جريمتها.

في حلقة جديدة من "جرائم دموية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل نقاش على يد عشيقته والتخلص من جثته بمشاعدة أشقائها في عام 2020.

المتهمة ربة منزل، 38 عامًا، أما الضحية فهو عشيقها نقاش 36 عامًا، ارتبطا بعلاقة عاطفية امتدت لفترة طويلة، ومع ذلك كانت المتهمة دائمة التشاجر مع عشيقها بسبب غيرته عليها، "احنا على علاقة مع بعض وكل طرف بياخد رغبته من التاني ومش عايزة غيره".

ظلت علاقة العشيقان غير الشرعية مستمرة في الخفاء لفترة، حتى تعددت اللقاءات بينهما رغم حدوث بعض الخلافات جراء تلك العلاقة، بسبب محاولات الشاب تضييق الخناق على عشيقته لغيرته المستمرة عليها.

ويوم الواقعة ذهب الضحية إلى عشيقته في منزلها، ثم سألها عن سبب خروجها من المنزل وطلب منها عدم الخروج من المنزل دون معرفته، فحدثت مشاجرة بينهما وقالت له "هو أنا مراتك عشان تغير عليا"، ثم تعدت عليه بضربة في صدره.

حينها اختل توازن الشاب وسقط على الأرض، فقامت الفتاة بخنقه بواسطة إيشارب كانت ترتديه، وما أن تأكدت من وفاته حتى قامت بالاتصال بأشقائها الثلاثة، وأخبرتهم أنه حاول اغتصابها وقتلته دفاعًا عن نفسها.

عقب وصول الأشقاء طلبت منهم المتهمة أن يتخلصوا من الجثمان، فأحضرت لهم كرتونة كبيرة ووضعوا جثمان المجني عليه بداخلها، ثم وضعوا الكرتونة على عربة "كارو"، وذهبوا بها لمنطقة حدودية بالقرية، وألقوها ثم سكبوا عليها البنزين، وأشعلت المتهمة النيران بجثمان الضحية حتى لا يتم التوصل إلى هوية المتهم، وعادوا جميعًا إلى منازلهم.

عقب تفحم الجثة عثر بعض الأهالي على الضحية وهو في حالة تفحم، بعدها جرى إبلاغ قسم الشرطة التابعين له، وبالفحص تبين العثور على جثة مجهولة ومتفحمة لذكر في العقد الرابع من العمر، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة.

مباشرة تشكل فريق بحث، وتوصل إلى أن الجثة المجهولة لشخص من القرية ذاتها ويعمل نقاشًا، وكشفت التحريات بأن المجني عليه تربطه علاقة محرمة مع إحدى السيدات بالقرية، وشوهد أثناء دخوله منزلها في وقت معاصر لارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات ضبطت ربة المنزل، وبمواجهتها بما جاء في التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة بمساعدة أشقائها، وضبط باقي المتهمين، وعرضوا على النيابة العامة التي قررت حبسهما، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وبعد أسابيع جرى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما نُسب إليهم من اتهام بالقتل.