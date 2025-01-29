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أمن المنافذ يضبط 2591 مخالفة مرورية و255 حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

12:44 م الأربعاء 29 يناير 2025

أمن المنافذ

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمكافحة كافة أنواع الجرائم التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

أسفرت الحملات الأمنية على المنافذ الجمركية خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات والتهريب في عدة مجالات. تم ضبط قضايا تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، فضلاً عن ضبط قضايا حيازة مواد مخدرة وأدوية محظورة.

كم تم تنفيذ حملة مرورية أسفرت عن ضبط 2591 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب تنفيذ 255 حكمًا قضائيًا. وقد شهدت حملات مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب ضبط قضية واحدة، فيما تم التعامل مع باقي المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

تواصل الأجهزة المعنية بذل أقصى جهودها لمكافحة الجريمة عبر جميع المنافذ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة على الأمن الداخلي في البلاد.

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أمن المنافذ مخالفات مرورية الأمن الاقتصادي
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أمن المنافذ يضبط 2591 مخالفة مرورية و255 حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

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