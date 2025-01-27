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بعد انتشار الفيديو.. أمن الإسكندرية يكشف حقيقة تعدي سيدة على رضيع

11:45 ص الإثنين 27 يناير 2025

التعدي على طفل رضيع ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر سيدة متسولة تُتهم بالتعدي على طفل رضيع.

بعد الفحص والتحري، تمكنت قوات الأمن من ضبط السيدة المعنية وتحديد هويتها، حيث تبين أنها مقيمة بمحافظة القاهرة. وذكرت السيدة خلال التحقيقات أن الطفل الظاهر في الفيديو هو ابنها البالغ من العمر 11 شهرًا، مؤكدة أنها كانت تستخدمه أثناء استجداء المارة للحصول على أموال.

وأوضحت السيدة أن ما ظهر في الفيديو كان أثناء قيامها بتبديل ملابس طفلها بجانب الطريق في المنطقة التي تم تصوير الواقعة بها.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لاستكمال القضية.

التعدي على طفل رضيع أمن الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي
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