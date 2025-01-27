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إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري في الجيزة

02:56 ص الإثنين 27 يناير 2025

انقلاب سيارة ميكروباص

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كتب- محمد فتحي:

شهد الطريق الدائري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث انقلاب أعلى الطريق في الجيزة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية والفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الدائري الجيزة أمن الجيزة
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